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В Калуге резко похолодает

09.11.2018 13:02 5 2592 Татьяна Светлова
В Калуге резко похолодает

В пятницу, 9 ноября, температура воздуха в Калуге будет находиться в районе +4..+6 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст., что выше нормы. Днем местами пройдёт слабый дождь, морось, вечером ожидается туман, гололедица.

В субботу на погоду начнёт влиять атмосферный фронт с севера. Температура воздуха ночью опустится до нуля, днём будет +2..+4. Из-за восточного ветра будет казаться, что на улице холоднее.

В воскресенье, 11 ноября, в наш регион придёт новый антициклон. Ночью похолодает до -4, по области – до -7. Днем будет около нуля. Ветер юго-восточный, с порывами до 7-12 м/с.

В начале следующей недели станет ещё холоднее: днём ожидается мороз в -4 градуса.


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Тэги: погода
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