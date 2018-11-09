В Калуге резко похолодает

В пятницу, 9 ноября, температура воздуха в Калуге будет находиться в районе +4..+6 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст., что выше нормы. Днем местами пройдёт слабый дождь, морось, вечером ожидается туман, гололедица.

В субботу на погоду начнёт влиять атмосферный фронт с севера. Температура воздуха ночью опустится до нуля, днём будет +2..+4. Из-за восточного ветра будет казаться, что на улице холоднее.

В воскресенье, 11 ноября, в наш регион придёт новый антициклон. Ночью похолодает до -4, по области – до -7. Днем будет около нуля. Ветер юго-восточный, с порывами до 7-12 м/с.

В начале следующей недели станет ещё холоднее: днём ожидается мороз в -4 градуса.