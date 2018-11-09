В Калуге резко похолодает

В пятницу, 9 ноября, температура воздуха в Калуге будет находиться в районе +4..+6 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст., что выше нормы. Днем местами пройдёт слабый дождь, морось, вечером ожидается туман, гололедица.
В субботу на погоду начнёт влиять атмосферный фронт с севера. Температура воздуха ночью опустится до нуля, днём будет +2..+4. Из-за восточного ветра будет казаться, что на улице холоднее.
В воскресенье, 11 ноября, в наш регион придёт новый антициклон. Ночью похолодает до -4, по области – до -7. Днем будет около нуля. Ветер юго-восточный, с порывами до 7-12 м/с.
В начале следующей недели станет ещё холоднее: днём ожидается мороз в -4 градуса.
|
Самолёт не смог приземлиться в Калуге из-за тумана 07.11.2018 15:05
Арктический антициклон подойдёт к концу недели 06.11.2018 15:35
Туман в Калуге: публикуем волшебные снимки с улиц города 05.11.2018 20:16
Какой будет погода на длинных выходных 02.11.2018 11:53
Первый снег накрыл Калугу 29.10.2018 21:51
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: