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Арктический антициклон подойдёт к концу недели

06.11.2018 15:35 1 1928 Татьяна Светлова
Арктический антициклон подойдёт к концу недели

Во вторник, 6 ноября, воздух в Калуге прогреется до +4...+6 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с.  Атмосферное давление 762 мм рт ст., что выше нормы.

В среду ночью прогнозируется -2..0, днём - до +7. Ожидаются туманы.

В четверг, 8 ноября, ночью столбики термометров покажут около нуля, днём будет +5..+7. Пройдёт холодный атмосферный фронт, местами возможны осадки.

В пятницу ночью также будет около нуля, днём - до +6. Местами пройдут небольшие осадки.

В выходные температура начнёт понижаться, погоду будет определять арктический антициклон.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! А какой погоды вы ждёте от предстоящей зимы? Расскажите в комментариях!


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Тэги: погода
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