Арктический антициклон подойдёт к концу недели

Во вторник, 6 ноября, воздух в Калуге прогреется до +4...+6 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт ст., что выше нормы.
В среду ночью прогнозируется -2..0, днём - до +7. Ожидаются туманы.
В четверг, 8 ноября, ночью столбики термометров покажут около нуля, днём будет +5..+7. Пройдёт холодный атмосферный фронт, местами возможны осадки.
В пятницу ночью также будет около нуля, днём - до +6. Местами пройдут небольшие осадки.
В выходные температура начнёт понижаться, погоду будет определять арктический антициклон.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Уважаемые читатели! А какой погоды вы ждёте от предстоящей зимы? Расскажите в комментариях!
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