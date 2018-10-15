«Бабье лето» задержится ещё на неделю

В понедельник, 15 октября, антициклон подарит нам хорошую теплую погоду. Воздух прогреется до +16..+18 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт ст., что выше нормы.

Во вторник ночью столбики термометров покажут +4..+6, днём - до +17, по области - до +19. Утром - туман.

В среду, 17 октября, ночью прогнозируется +4..+6, днём - до +15..+17. В утренние часы – туман.

В четверг ночью температура воздуха будет в пределах +4..+6, днём – до +17. По области возможны небольшие дожди.

В пятницу, 19 октября, по области также пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +5..+7, днём -около +13..+15.

В последующие дни температура начнет понижаться.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! А вы помните, чтобы осень когда-либо была такой тёплой? Поделитесь воспоминаниями в комментариях!