«Бабье лето» задержится ещё на неделю

В понедельник, 15 октября, антициклон подарит нам хорошую теплую погоду. Воздух прогреется до +16..+18 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт ст., что выше нормы.
Во вторник ночью столбики термометров покажут +4..+6, днём - до +17, по области - до +19. Утром - туман.
В среду, 17 октября, ночью прогнозируется +4..+6, днём - до +15..+17. В утренние часы – туман.
В четверг ночью температура воздуха будет в пределах +4..+6, днём – до +17. По области возможны небольшие дожди.
В пятницу, 19 октября, по области также пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +5..+7, днём -около +13..+15.
В последующие дни температура начнет понижаться.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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