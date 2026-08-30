В Калужской области прогнозируют небольшой дождь

В воскресенье, 30 августа, в Калужской области ожидается переменная облачность.

Синоптики прогнозируют осадки во второй половине дня. Утром термометры покажут +10 градусов, к обеду температура окружающей среды прогреется до +20. Ветер юго-восточный, скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного опустится с 747 до 745 мм рт. ст.