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В Калужской области прогнозируют небольшой дождь

В воскресенье, 30 августа, в Калужской области ожидается переменная облачность.
Владимир Андреев
30.08, 06:18
0 299
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Синоптики прогнозируют осадки во второй половине дня. Утром термометры покажут +10 градусов, к обеду температура окружающей среды прогреется до +20. Ветер юго-восточный, скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного опустится с 747 до 745 мм рт. ст.

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