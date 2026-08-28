В Калужской области повысится температура воздуха
В пятницу, 28 августа, жителей ждёт облачная погода с прояснениями.
Осадков синоптики не прогнозируют - день будет сухим.
Утро в регионе будет довольно прохладным: температура воздуха составит около +13 градусов. К середине дня воздух прогреется до +21.
Ветер северный, слабый — порывы не превысят 1 м/с, так что сильного ветра можно не опасаться.
Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
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