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В Калужской области прогнозируют прохладную погоду

Дмитрий Ивьев
27.08, 05:50
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В четверг, 27 августа, будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 14 градусов, днём воздух прогреется до плюс 18 градусов.

Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 749 миллиметров ртутного столба, что является одним из самых высоких значений в конце августа.

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