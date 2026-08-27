В Калужской области прогнозируют прохладную погоду
В четверг, 27 августа, будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 14 градусов, днём воздух прогреется до плюс 18 градусов.
Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление повысится до 749 миллиметров ртутного столба, что является одним из самых высоких значений в конце августа.
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