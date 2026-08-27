В Калужской области прогнозируют прохладную погоду

В четверг, 27 августа, будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 14 градусов, днём воздух прогреется до плюс 18 градусов.

Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 749 миллиметров ртутного столба, что является одним из самых высоких значений в конце августа.