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В Калужской области 26 августа ожидается облачная погода

Дмитрий Ивьев
26.08, 05:50
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В среду в регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 14 градусов, днём воздух прогреется до плюс 18 градусов.

Ветер западный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для региона.

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