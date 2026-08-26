В Калужской области 26 августа ожидается облачная погода
В среду в регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 14 градусов, днём воздух прогреется до плюс 18 градусов.
Ветер западный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление повысится до 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для региона.
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