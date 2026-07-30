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Калужан ждёт летний зной до +31 в первые выходные августа

Непогода постепенно уходит из Калужской области.
Ольга Володина
30.07, 12:37
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Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в регион вернётся настоящая летняя жара. Особенно жарко станет в выходные, 1 и 2 августа.

Уже в пятницу столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов. В субботу и воскресенье воздух прогреется ещё сильнее – до +26…+31 градуса. Ночные температуры при этом будут держаться на отметке +13…+15 градусов.

В субботу осадков не ожидается – будет переменная облачность. В воскресенье местами возможен кратковременный дождь, но только во второй половине дня. Атмосферное давление немного повысится – до 750 миллиметров ртутного столба.

Самое время планировать прогулки и поездки на природу.

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