Грозу и сильный дождь прогнозируют в Калуге

Порывы ветра местами будут достигать 15 м/с, сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая погода может наблюдаться в течение всей субботы, 27 апреля.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!