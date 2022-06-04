Обнинские волейболисты продолжают борьбу за медали

В Магнитогорске продолжается шестой этап чемпионата России по пляжному волейболу.

В пятницу, 3 июня, завершился групповой этап.

Волейболисты клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Игорь Величко выиграли все три свои матча и пробились сразу в четвертьфинал.

Такого же успеха добилась еще одна обнинская спортсменка Арина Ряжнова. Она выступает в Магнитогорске с уроженкой первого наукограда Марией Егоровой. Девушки также выиграли три матча и сыграют в субботу, 4 июня, в четвертьфинале.

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