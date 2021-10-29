В Калуге завершился ремонт бассейнов в спортивных школах «Юность» и «Труд»

В Калуге после большого планового ремонта обновленный бассейн спортшколы «Труд» готов принять посетителей с 1 ноября. Уже сейчас началась продажа абонементов, они будут доступны всем любителям плавания. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

По словам Минспорта, вентиляционная система приведена в порядок, пробы воды одобрены СЭС, остались считанные дни водоподготовки, и бассейны откроют двери для посетителей и воспитанников спортивной школы.

До открытия юные спортсмены пока продолжают тренировки в бассейне Дворца спорта «Центральный».

Для посещения бассейна «Труд» с 1 ноября потребуется справка от врача с результатом анализа на энтеробиоз.

А в спортшколе «Юность» бассейн уже открыт на прошлой неделе, но только для спортсменов. Занятия для школьников возобновятся на следующей неделе.

Ранее мы сообщали, что родители юных калужских спортсменов жаловались на затянувшийся ремонт в бассейнах.

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