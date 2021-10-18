Волейболисты из Калужской области впервые за пять лет выиграли в матче чемпионата России

Прошли матчи первого тура Высшей лиге «Б» чемпионата России по волейболу среди мужских команд. На этот раз за медали поспорят 10 клубов. Впервые за пять лет в чемпионате России выступит и команда из Калужской области.

Волейбольный клуб «Обнинск» подтвердил свои амбиции в Воронеже. Наша команда еще улучшит свою игру, но уже сейчас смогла добиться победы над клубом «Кристалл-Черкизово». В первом матче «Обнинск» победил со счетом 3:2.

Вторая игра завершилась с аналогичным счетом в пользу воронежцев.

- Мы работаем очень хорошо. Всегда выигрывать невозможно. Но успехи обязательно придут, - прокомментировал исходы встреч в Воронеже главный тренер волейбольного клуба «Обнинск» Сергей Киндинов. – Нас многие поддерживали в течение онлайн-трансляции из Воронежа. Но 4-7 ноября мы надеемся на помощь болельщиков в Калуге. Думаю, что любители волейбола придут, главное, чтобы всех пустили.

Матчи второго тура Высшей лиги «Б» пройдут в Калуге. Впервые за пять лет поединки чемпионата России состоятся в областной столице. «Обнинск» с 4 по 7 ноября сыграет по два раза против клубов из Ижевска и Тюменской области.

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