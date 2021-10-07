19-летняя калужанка установила новый мировой рекорд в пауэрлифтинге

19-летняя Ольга КУЗЬМИНА из Калуги установила новый мировой рекорд среди юниорок в пауэрлифтинге. На чемпионате мира в шведском городе Хальмстад в весовой категории свыше 84 кг она в сумме троеборья набрала 560 килограммов. До нее такого результата в этом возрасте не добивался никто на планете, сообщили в спортивной школе «Вымпел». Тренер Ольги – Александр Полушин.

Пауэрлифтингом Ольга занимается всего три года, но тренеры отмечают ее талант.

Калужанке уже присвоено звание мастера спорта России международного класса.