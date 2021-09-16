В Калуге построят гребной центр и биатлонный комплекс

В Калуге в ближайшие годы появятся два новых крупных спортивных объекта. Утром в четверг, 16 сентября, в эфире регионального телеканала об этом сообщил министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ.

По его словам, в нашем городе построят гребной центр на берегу Яченского водохранилища и круглогодичный спортивный лагерь с биатлонным комплексом на базе СШОР «Орленок» в районе Анненок.

Эти объекты планируется создавать в рамках государственно-частного партнерства, пояснил Сердюков.

Сроки строительства пока не называются.