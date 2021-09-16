В Калуге построят гребной центр и биатлонный комплекс
В Калуге в ближайшие годы появятся два новых крупных спортивных объекта. Утром в четверг, 16 сентября, в эфире регионального телеканала об этом сообщил министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ.
По его словам, в нашем городе построят гребной центр на берегу Яченского водохранилища и круглогодичный спортивный лагерь с биатлонным комплексом на базе СШОР «Орленок» в районе Анненок.
Эти объекты планируется создавать в рамках государственно-частного партнерства, пояснил Сердюков.
Сроки строительства пока не называются.
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