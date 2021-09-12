Калужский губернатор Владислав Шапша за день прошел 50 километров

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША вечером в субботу, 11 сентября, на своих страницах в социальных сетях похвастался необычным достижением. За день он прошел пешком более 50 километров.

Глава региона сообщил, что ходил по Боровскому району. 50 километров он преодолел за 9 часов, 7 минут и 46 секунд. На это понадобилось сжечь более 3300 калорий.

Напомним, ходьба на длинные расстояния – одно из увлечений калужского губернатора. В отпуск он обычно уезжает на Северный Кавказ, где любит ходить в горах.

Данные, которые выложил Шапша.