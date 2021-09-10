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Два хоккейных матча пройдут в калужском Дворце спорта 11 сентября

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 10.09.2021 12:23 0 432
Два хоккейных матча пройдут в калужском Дворце спорта 11 сентября

В субботу, 11 сентября, на льду открытого недавно Дворца спорта «Центральный» в Калуге состоятся два товарищеских хоккейных матча. Вход на мероприятия свободный, сообщило на своей официальной странице в «ВКонтакте» министерство спорта Калужской области.

Церемония открытия начнется в 13:30.

В 14:00 стартует игра московского хоккейного клуба ветеранов «Премьер» и сборной Калужской области.

Команда «Премьер» была организована в 2005 году по инициативе двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира, многократного чемпиона СССР, победителя регулярного чемпионата НХЛ и обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова. В составе команды играли и играют известные в стране люди, члены правительства России, сотрудники администрации президента, депутаты государственной Думы.

А в сборной Калужской области заявлен заместитель губернатора Владимир Попов.

В 16:00 на лед выйдут хоккейные команды Калужской области «Киров» и «Динамо». Хоккейные клубы являются участниками городских и областных хоккейных чемпионатов.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 10.09.2021 12:23 0 432
Тэги: спорт хоккей
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