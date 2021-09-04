Футболисты «Калуги» снова проиграли
В самом низшем из профессиональных дивизионов прошли очередные матчи. Футбольный клуб «Калуга» на своем поле принимал команду из Рязани.
Наши футболисты вновь уступили. На этот раз калужане проиграли со счетом 0:2. Гости забили по одному голу в каждом из таймов.
Футбольный клуб «Калуга» после семи матчей имеет в своем активе всего 2 очка. Команда идет на 10-ом месте из 11-ти возможных.
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