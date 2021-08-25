Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступит на открытии Дворца спорта в Калуге
Как мы уже рассказывали, в пятницу, 27 августа, в Калуге откроется Дворец спорта, который строили на месте стадиона «Центральный» с 2017 года. В среду администрация Дворца опубликовала программу праздника.
Для всех желающих будет открыта лишь уличная часть программы:
- 10:30 – старт работы уличной программы, вокальный номер
- 10:35 – 10:50 – танцевальная зарядка
- 10:50 – 10:55 – акробатический рок-н-ролл
- 10:55 – 11:05 – регбийные эстафеты
- 11:05 – 11:10 – хореографический номер
- 11:10 – 11:15 – вокальный коллектив
- 11:15 – 11:25 – интерактив
- 11:25 – 11:30 – номер черлидинг
- 11:30 – 11:40 – воркаут
- 11:40 – 11:45 – вокальный номер
- 11:45 – 11:55 – регбийные эстафеты
- 11:55 – 12:15 – выступление силовой экстрим
- 12:15 – 12:20 – хореографический номер
- 12:20 – 12:30 – интерактив
- 12:30 – 12:35 – вокальный номер
- 12:35 – 12:40 – номер черлидинг
- 12:40 – 12:50 – воркаут
- 12:50 – 12:55 – акробатический рок-н-ролл
- 12:55 – 13:00 – вокальный номер, завершение работы
Также в открытой части:
- 10:30-13:00 – площадка ГТО.
- 11.00–12.00 - Зона автограф-сессии. Автограф сессия Владимира Мышкина (хоккеиста, вратаря, обладателя золотых медалей Олимпиады и шестикратного чемпиона мира) – 11:00 – 11:30. Автограф сессия Аделины Сотниковой (фигуристки, первой в российской истории олимпийской чемпионки в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, посла ГТО) – 11:30 – 12:00
- 10:30 – 13:00 - Деревянные игры
- 10:30 – 13:00 - Радиоспорт
Дальше запланирована закрытая часть мероприятия:
- 13.00–15.00 – торжественная часть на Ледовой арене (вход по приглашениям),
- 13.00–14.00 – экскурсия по Дворцу спорта с посещением программы в Водном центре (по предварительной записи на месте мероприятия с 11:00 – количество участников ограничено),
- 15.30–16.30 – закрытый мастер-класс по фигурному катанию с участием первой в российской истории олимпийской чемпионки в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте Аделины Сотниковой.
В рамках открытия Аделина Сотникова выступит на ледовой арене. Также там состоится хоккейный матч сборной команды Калужской области и команды «Легенды хоккея» - московского ветеранского хоккейного клуба, в составе которого выступают известные хоккеисты.
Ранее были опубликованы расценки на занятия в Дворце спорта.
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