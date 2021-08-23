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Воспитанники обнинского волейбола выиграли пять медалей финала чемпионата России

Николай Егоров , Фото: Всероссийская федерация волейбола
Опубликовано: 23.08.2021 21:46 0 114
Воспитанники обнинского волейбола выиграли пять медалей финала чемпионата России

В Анапе завершился финал национального чемпионата по пляжному волейболу. Турнир собрал сильнейших спортсменов России. На корты в Краснодарском крае вышли и участники Олимпийских игр в Токио.

Любителям пляжного волейбола в Калужской области было за кого поболеть на чемпионате России. Особенно в женской сетке турнира. Бронзовую медаль выиграла обнинская волейболистка Светлана Холомина. Второе место заняла Екатерина Бирлова, которая, выступая именно за Калужскую область, отобралась на Олимпийские игры в Лондоне. А триумфаторами финала чемпионата России стали воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина и волейбольного клуба «Обнинск» Мария Бочарова и Мария Воронина. С недавних пор девушки выступают за калининградский «Локомотив». В финальном матче нашим волейболисткам помогал тренер клуба «Обнинск» Дмитрий Федотов.  

В мужском турнире серебряную медаль выиграл Игорь Величко, долгие годы выступавший за волейбольный клуб «Обнинск».

Николай Егоров , Фото: Всероссийская федерация волейбола
Опубликовано: 23.08.2021 21:46 0 114
Тэги: спорт волейбол калуга обнинск
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