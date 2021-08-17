Известный телеведущий Дмитрий Губерниев пригласил всех на космический марафон в Калугу

Известный российский телеведущий Дмитрий ГУБЕРНИЕВ пригласил всех поучаствовать в космическом марафоне в Калуге. Видео во вторник, 17 августа, опубликовал на своих страницах в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Обращение Губерниева к калужанам. Похоже, что телеведущий записал его на своей даче.

- Моя дорогая и любимая Калуга, привет всем! Всем ЗОЖ-привет, всем легкоатлетический привет, - говорится в обращении Губерниева. – Калуга – это настоящая колыбель космонавтики. И я всех приглашаю в юбилей славного города на калужский космический марафон.

По информации Губерниева, на соревнованиях 28 августа ожидается 3000 участников из 40 регионов России.

Напомним, старт и финиш марафона будет находиться на набережной Яченского водохранилища. А основная часть дистанции пройдет по подъездной дороге от трассы М3 «Украина».

Движение транспорта от Анненок до Гагаринского моста будет закрыто 28 августа с 8:00 до 13:00.

UPD. Министерство спорта Калужской области уточнило, что Дмитрий Губерниев станет ведущим калужского марафона.