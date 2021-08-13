На космическом марафоне в Калуге ждут 2500 участников

Как мы уже рассказывали, в субботу, 28 августа, в рамках празднования 650-летия Калуги в нашем городе состоится второй космический марафон. В городской управе сообщили, что принять участие в соревнованиях планирует около 2500 человек.

- Стартовать жители и гости Калуги будут от вертолетной площадки на набережной Яченского водохранилища, - подчеркнули в администрации. - Финиш будет организован там же.

В связи с массовым забегом движение транспорта будет перекрыто с 8:00 до 13:00 на всех четырех полосах подъездной дороги к Калуге от трассы М-3 «Украина» на участке от улицы Вишневского до Гагаринского моста.

- Просим водителей заранее выбирать альтернативные пути объезда, - говорится в сообщении городской управы.

Схема перекрытия дороги во время марафона в Калуге 28 августа.