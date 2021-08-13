Главная Новости Спорт
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс Олимпиада

На космическом марафоне в Калуге ждут 2500 участников

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 13.08.2021 14:31 0 416
На космическом марафоне в Калуге ждут 2500 участников

Как мы уже рассказывали, в субботу, 28 августа, в рамках празднования 650-летия Калуги в нашем городе состоится второй космический марафон. В городской управе сообщили, что принять участие в соревнованиях планирует около 2500 человек.

- Стартовать жители и гости Калуги будут от вертолетной площадки на набережной Яченского водохранилища, - подчеркнули в администрации. - Финиш будет организован там же.

В связи с массовым забегом движение транспорта будет перекрыто с 8:00 до 13:00 на всех четырех полосах подъездной дороги к Калуге от трассы М-3 «Украина» на участке от улицы Вишневского до Гагаринского моста.

- Просим водителей заранее выбирать альтернативные пути объезда, - говорится в сообщении городской управы.

Схема перекрытия дороги во время марафона в Калуге 28 августа.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 13.08.2021 14:31 0 416
Тэги: спорт 650-летие калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Черное SEO — что это такое и кто им пользуется
Как быстро установить все нужные для ноутбука или нетбука драйвера?
Серьги: топ 2021

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru