Калужане смогут дистанционно поучаствовать в космическом марафоне

В понедельник, 26 июля, на еженедельном совещании правительства Калужской области министр спорта региона Олег СЕРДЮКОВ рассказал о том, что принять участие в космическом марафоне на День города можно будет онлайн.

- 28 августа в день празднования 650-летия основания города Калуги пройдет второй калужский космический марафон, - сказал министр. – Для жителей нашей области, которые не смогут приехать в Калугу в этот день, предусмотрено участие в онлайн-формате.

По словам Олега Сердюкова, для участия в онлайн-забеге нужно пробежать дистанцию и отправить трек забега в адрес организаторов. Все участники получат футболки с символикой марафона и медаль.

Общая дистанция марафона составляет 21,1 километра, для менее подготовленных - 5 километров. Дети будут участвовать в забегах на 600 метров, а совсем маленькие на 300.

В нынешнем году забег пройдет по новому маршруту: старт и финиш – на набережной Яченского водохранилища, основная дистанция – по дороге до Анненок и обратно.