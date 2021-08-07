Владислав Шапша поздравил Олега Стояновского с серебряной медалью на Олимпиаде в Токио

Как мы уже рассказывали, в олимпийском Токио завершился турнир по пляжному волейболу. Представитель Калужской области, воспитанник клуба «Обнинск» Олег Стояновский завоевал серебряную медаль в паре с Вячеславом Красильниковым. На это событие в социальных сетях отреагировал губернатор Владислав Шапша.

- В финале наши парни уступили доминирующим последние несколько сезонов норвежцам, - отметил глава региона. – Но, завоевав серебряные медали, они добились самого большого успеха для российского пляжного волейбола в истории. Поздравляю Олега Стояновского, а также тренера клуба «Обнинск» Игоря Родионовича Олефира, который приложил все свои знания к воспитанию серебряного призера Олимпийских игр.