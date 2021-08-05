Калужский волейболист Олег Стояновский сыграет в полуфинале Олимпиады 5 августа

В четверг, 5 августа, калужанин Олег Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым проведет полуфинальный матч на Олимпиаде в Токио. Соперниками наших пляжных волейболистов будут Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан из Катара. В Токио эта пара пока проиграла лишь один сет, одержав победы во всех пяти матчах.

Матч начнется в 16:00. Трансляция будет доступна в эфире телеканала «Россия 1» и на сайте.

Первый полуфинал уже завершился. В нем пара из Норвегии победила соперников из Латвии.

UPD. Наши парни победили!