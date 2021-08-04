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Спортивные чиновники принизили достижения гостей Калуги, вырвавших 6 медалей у семикратно превосходящих сил противника

Дмитрий Ивьев , Фото: страница минспорта Калужской области в ВК
Опубликовано: 04.08.2021 11:10 1 337
Спортивные чиновники принизили достижения гостей Калуги, вырвавших 6 медалей у семикратно превосходящих сил противника

Всероссийские соревнования на Кубок Вячеслава Иванова по гребле прошли в акватории Яченского водохранилища в конце июля.

Турнир получил широкую огласку в местных СМИ, а в социальных сетях министерства спорта Калужской области вышел пост с заголовком: «Более половины медалей всероссийских соревнований на Кубок Вячеслава Иванова по гребле взяли калужане».

Мы искренне порадовались за победы наших земляков и решили опубликовать позитивную статью на эту тему, однако после ознакомления с документацией и официальной информацией минспорта Калужской области на страничке в ВК, оптимизма поубавилось.

Как выяснилось из заявки соревнований (вся документация имеется в редакции, - прим.ред.), за медали боролись 103 спортсмена. При этом 91 гребец представлял Калужскую область, а точнее одну единственную гребную школу в Калуге. Так что, получается, что 91 местный спортсмен выиграл больше половины наград у.... 12 гостей.

Помимо этого, из протоколов соревнований мы узнали, что в 5 дисциплинах из 10 соревновались по 3-4 спортсмена.

Подобный уровень конкуренции на всероссийских соревнованиях лично у нас вызывает глубокое недоумение. Особенно на фоне принижения достижений иногородних спортсменов, которые в составе 12 человек конкурировали с калужанами, превосходящими их числом в семь с половиной раз.

- Участники увезли из областного центра в свои регионы всего 6 медалей! - пишет минспорта на своей странице в соцсетях. Тактично умалчивая, что медали, оказывается, выиграл каждый второй иногородний.

На фоне тотального засилья калужских гребцов на соревнованиях очевидно, что гости Калуги показали очень достойный результат. А более чем семикратное превосходство гребцов из Калуги над гостями города, по нашему глубокому убеждению, ставит под сомнение и всероссийский статус соревнований.

По крайней мере в этом году уж точно. А при подобном подходе спортивных чиновников к освещению успехов гостей города, может статься, что в будущем этот турнир и вовсе превратится в наш глобальный, массовый, но исключительно городской междусобойчик.

Дмитрий Ивьев , Фото: страница минспорта Калужской области в ВК
Опубликовано: 04.08.2021 11:10 1 337
Тэги: спорт гребля калуга
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