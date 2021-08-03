Легкоатлетка из Калуги спасла регион от позора

В Чебоксарах прошли соревнования по легкой атлетике финала V летней Спартакиады молодежи России. В них приняли участие 468 спортсменов из 45 субъектов.

Отобраться на эти соревнования удалось лишь одной спортсменке из Калужской области. При этом Мария Попова завоевала серебряную медаль на дистанции 2000 метров с препятствиями и принесла нашему региону 17 очков в общекомандный зачет.

Сборная Калужской области благодаря успеху Марии заняла 34 место из 45. А без очков Поповой – был бы гордый ноль и последнее место.

И это при славных традициях легкой атлетики в Калужской области. В нашем регионе воспитали чемпионов и призеров Олимпийских игр Михаила Линге, Олесю Зыкину, Юлию Табакову. А сейчас на Спартакиаде России выступает одна калужанка из 468 спортсменов.