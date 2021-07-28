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Обнинская волейболистка выиграла второй матч на Олимпиаде

Николай Егоров
Опубликовано: 28.07.2021 15:19 0 227
Обнинская волейболистка выиграла второй матч на Олимпиаде

В Токио проходит пятый соревновательный день Олимпийских игр.

Успешно выступает спортсменка из Обнинска Светлана Холомина. Она играет в турнире по пляжному волейболу вместе с Надеждой Макрогузовой.

Воспитанница клуба «Обнинск» помогла нашей команде одолеть во втором матче на групповом турнире пару из Кубы Лидианни Эчеваррию и Лейлу Мартинес – 2:0 (21:16, 21:11).

Главный наставник молодежной сборной России и клуба «Обнинск» Дмитрий Федотов долгое время тренировал Светлану Холомину и из Анапы, где сейчас находится, поделился своими впечатлениями от игры российских волейболисток. 

- Смотрим Олимпиаду, болеем за наших девчонок. Прошло уже две игры. Заметно, что Света нервничает, особенно в начале матчей. В первой партии игры с кубинками Холомина переживала, допускала невынужденные ошибки. Но потом Света поверила в себя, вернулась в игру, и стало все получаться значительно проще, - сказал Дмитрий Федотов. – Наши волейболистки могут добавить в своей игре. Думаю, что Света и Надя должны раскрыться на этом турнире. Будем и дальше переживать за них. 

В активе Холоминой и Макрогузовой две победы в двух матчах. В первом поединке россиянки были сильнее итальянок. В заключительной игре на групповом этапе наши девушки встретятся с сильной парой из Австралии. Матч начнется в 9 утра по Москве в пятницу, 30 июля.

В четверг, 29 июля, в 11:00 на японский корт выйдет еще один воспитанник волейбольного клуба «Обнинск» Олег Стояновский с напарником Вячеславом Красильниковым. Россияне сыграют с парой из Латвии. Прямая трансляция будет доступна на «Матч ТВ».

Также 29 июля выступит на дистанции 100 метров баттерфляем серебряный призер Олимпийских игр в Токио Михаил Вековищев. Спортсмен из Калужской области стартует в предварительном заплыве в 13.55. Прямая трансляция на «Матч ТВ».

Николай Егоров
Опубликовано: 28.07.2021 15:19 0 227
Тэги: спорт олимпиада
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