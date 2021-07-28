Владислав Шапша поздравил калужского пловца Михаила Вековищева с первой медалью на Олимпиаде в Токио

Как мы уже рассказывали, пловец из Калужской области Михаил Вековищев рано утром в среду, 28 июля, завоевал серебряную медаль в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. С этим успехом спортсмена поздравил губернатор Владислав ШАПША.

- Сборная России по плаванию выиграла серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем! В составе команды на предварительном этапе выступал Михаил Вековищев, - отметил он. - Поздравляю Михаила и его тренера Сергея Рудольфовича Загацкого с серебряной медалью!