Владислав Шапша поздравил калужского пловца Михаила Вековищева с первой медалью на Олимпиаде в Токио
Как мы уже рассказывали, пловец из Калужской области Михаил Вековищев рано утром в среду, 28 июля, завоевал серебряную медаль в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. С этим успехом спортсмена поздравил губернатор Владислав ШАПША.
- Сборная России по плаванию выиграла серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем! В составе команды на предварительном этапе выступал Михаил Вековищев, - отметил он. - Поздравляю Михаила и его тренера Сергея Рудольфовича Загацкого с серебряной медалью!
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