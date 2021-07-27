Выиграть медаль Олимпиады без финала: калужский пловец вне состава сборной

В Токио в среду, 28 июля, в 6 часов 26 минут утра стартует финальный заплыв эстафеты 4 по 400 метров вольным стилем. Россияне будут бороться за медали Олимпийских игр. В предварительном заплыве наши пловцы показали четвертое время. Помог показать такой результат трехкратный чемпион мира из Обнинска Михаил Вековищев.

Но в финале представитель Калужской области не выступит. Состав российской четверки будет экспериментальным, и вы его на найдете пока на официальных сайтах. За сборную выступят Мартин Малютин, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк и Иван Гирев.

В случае если наш квартет попадет в первую тройку команд по итогам финала, обнинский пловец Михаил Вековищев также получит олимпийскую медаль.