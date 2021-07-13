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Вратарь из Козельска Алексей Чернов может перебраться в Данию

Николай Егоров
Опубликовано: 13.07.2021 15:51 3 1757
Вратарь из Козельска Алексей Чернов может перебраться в Данию

Комментатор Роман Нагучев 13 июля сообщил, что 23-летний экс-голкипер ФК «Калуга» продолжит карьеру в Дании. Сейчас уроженец Козельска выступает в клубе Премьер-Лиги «Уфа».

Генеральный директор команды из Башкирии Шамиль Газизов прокомментировал информацию о скором расставании с вратарём Алексеем Черновым.

- Надо подождать. Как руководитель клуба я могу давать только стопроцентную информацию. Могу сказать, что почва под этим есть, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Чернов начинал карьеру в «Калуге», а в 2017 году перебрался в «Уфу». В прошлом сезоне голкипер провёл один матч в Российской Премьер-Лиге, в котором пропустил три мяча. Команда в той встрече уступила «Сочи» (2:3).

Рыночная стоимость вратаря – 300 тысяч евро.

Николай Егоров
Опубликовано: 13.07.2021 15:51 3 1757
Тэги: спорт футбол калуга чернов
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