Вратарь из Козельска Алексей Чернов может перебраться в Данию

Комментатор Роман Нагучев 13 июля сообщил, что 23-летний экс-голкипер ФК «Калуга» продолжит карьеру в Дании. Сейчас уроженец Козельска выступает в клубе Премьер-Лиги «Уфа».

Генеральный директор команды из Башкирии Шамиль Газизов прокомментировал информацию о скором расставании с вратарём Алексеем Черновым.

- Надо подождать. Как руководитель клуба я могу давать только стопроцентную информацию. Могу сказать, что почва под этим есть, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Чернов начинал карьеру в «Калуге», а в 2017 году перебрался в «Уфу». В прошлом сезоне голкипер провёл один матч в Российской Премьер-Лиге, в котором пропустил три мяча. Команда в той встрече уступила «Сочи» (2:3).

Рыночная стоимость вратаря – 300 тысяч евро.