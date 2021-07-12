В Калуге протестируют на коронавирус всех участников марафона на День города

В понедельник, 12 июля, на рабочем совещании правительства Калужской области губернатор Владислав ШАПША поднял вопрос об обеспечении безопасности людей в период празднования Дня города в Калуге в условиях пандемии коронавируса. В частности, принять участие в марафонном забеге смогут только те люди, которые уже прошли вакцинацию, имеют необходимое количество антител или отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Предварительное ПЦР-тестирование участников будет проводиться бесплатно.

Кроме того, губернатор отметил, что маршрут марафона будет отличаться от прошлогоднего и пройдет от улицы Пушкина через улицу Гагарина и в сторону микрорайона Анненки по набережной до Соснового бора. Он попросил оповестить калужан заранее о времени ограничения движения транспорта на этом участке дороги.