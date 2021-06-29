Обнинские волейболистки выиграли чемпионат ЦФО
В первом наукограде завершился чемпионат Центрального федерального округа по пляжному волейболу. В женском турнире принимали участие 12 команд.
На домашней площадке лучшими стали волейболистки клуба «Обнинск». Арина Ряжнова и Елизавета Губина выиграли золотые медали. Второе место заняли также представительницы первого наукограда Екатерина Шевцова и Анастасия Коваленко.
Воспитанницы тренера Дмитрия Федотова выступят на этапе чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования на этой неделе пройдут в Орле.
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