Обнинские волейболистки выиграли чемпионат ЦФО

В первом наукограде завершился чемпионат Центрального федерального округа по пляжному волейболу. В женском турнире принимали участие 12 команд.

На домашней площадке лучшими стали волейболистки клуба «Обнинск». Арина Ряжнова и Елизавета Губина выиграли золотые медали. Второе место заняли также представительницы первого наукограда Екатерина Шевцова и Анастасия Коваленко.

Воспитанницы тренера Дмитрия Федотова выступят на этапе чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования на этой неделе пройдут в Орле.