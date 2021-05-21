Владислав Шапша поздравил Михаила Вековищева с двумя золотыми медалями на чемпионате Европы

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША утром в пятницу, 21 мая, поздравил пловца из Калужской области Михаила Вековищева с успешным выступлением на чемпионате Европы по плаванию в венгерском Будапеште.

- Мои поздравления обнинскому спортсмену Михаилу Вековищеву, - говорится в сообщении главы региона. - На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште наш пловец выиграл второе «золото». Михаил завершал эстафету 4х200 метров вольным стилем, которая принесла российской сборной победу.

Губернатор Калужской области заявил, что будет болеть за Михаила и всех наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Михаил Вековищев отобрался для участия в Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем. Также многократный чемпион мира сможет выступить в эстафетном плавании.

Как мы уже рассказывали, 17 мая Михаил Вековищев помог сборной России выиграть эстафету 4 по 100 метров вольным стилем. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» проплыл в предварительном заплыве. А в финале российский квартет не оставил шансов своим соперникам и установил рекорд чемпионатов Европы по водным видам спорта.

Михаилу Вековищеву в августе исполнится 23 года. Он тренируется в родном Обнинске, тренер Сергей Загацкий. Еще в 2014 году пловцу было присвоено звание мастера спорта России.

В апреле 2021 года на нашем сайте выходило эксклюзивное интервью с Михаилом Вековищевым. Известный спортсмен, в частности, рассказал о своей учебе в университете в Калуге. Несмотря на успехи на международной арене, у него возникли некоторые трудности со сдачей физкультуры.