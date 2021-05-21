COVID-19 Фотоконкурс Афиша Самая стильная выпускница Клиника года
Главная Новости Спорт
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Самая стильная выпускница Клиника года

Владислав Шапша поздравил Михаила Вековищева с двумя золотыми медалями на чемпионате Европы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.05.2021 09:28 0 133
Владислав Шапша поздравил Михаила Вековищева с двумя золотыми медалями на чемпионате Европы

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША утром в пятницу, 21 мая, поздравил пловца из Калужской области Михаила Вековищева с успешным выступлением на чемпионате Европы по плаванию в венгерском Будапеште.

- Мои поздравления обнинскому спортсмену Михаилу Вековищеву, - говорится в сообщении главы региона. - На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште наш пловец выиграл второе «золото». Михаил завершал эстафету 4х200 метров вольным стилем, которая принесла российской сборной победу.

Губернатор Калужской области заявил, что будет болеть за Михаила и всех наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Михаил Вековищев отобрался для участия в Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем. Также многократный чемпион мира сможет выступить в эстафетном плавании.

Как мы уже рассказывали, 17 мая Михаил Вековищев помог сборной России выиграть эстафету 4 по 100 метров вольным стилем. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» проплыл в предварительном заплыве. А в финале российский квартет не оставил шансов своим соперникам и установил рекорд чемпионатов Европы по водным видам спорта.

Михаилу Вековищеву в августе исполнится 23 года. Он тренируется в родном Обнинске, тренер Сергей Загацкий. Еще в 2014 году пловцу было присвоено звание мастера спорта России.

В апреле 2021 года на нашем сайте выходило эксклюзивное интервью с Михаилом Вековищевым. Известный спортсмен, в частности, рассказал о своей учебе в университете в Калуге. Несмотря на успехи на международной арене, у него возникли некоторые трудности со сдачей физкультуры.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.05.2021 09:28 0 133
Тэги: спорт область михаил вековищев
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Можно ли ускорить получение атомной лицензии
Инвестиционное гражданство Мальты для уроженцев Российской Федерации
Популярные сорта ароматных роз

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru