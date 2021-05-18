Обнинский пловец выиграл золото чемпионата Европы

В понедельник, 17 мая, на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште стартовали соревнования по плаванию. В первый же день золотую медаль завоевал спортсмен из Калужской области.

Многократный чемпион мира из Обнинска Михаил Вековищев помог сборной России выиграть эстафету 4 по 100 метров вольным стилем. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» проплыл в предварительном заплыве. А в финале российский квартет не оставил шансов своим соперникам и установил рекорд чемпионатов Европы по водным видам спорта.

Михаил Вековищев стал пятикратным чемпионом континента.