Калужские каратисты выиграли две медали в Крыму

Турнир в Евпатории собрал более 400 спортсменов. За медали традиционных всероссийских соревнований Кубок ТЭС по каратэ боролись участники из 17 регионов.

Калужане выиграли две награды.

Александр Сагалаков стал лучшим в весовой категории до 76 килограммов среди юниоров 16-17 лет. А Николай Петров показал второй результат у мужчин в весовой категории свыше 84 килограммов.