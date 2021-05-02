В Обнинске пройдет калужское дерби
В понедельник, 3 мая, состоятся матчи 22-го тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги.
В Обнинске местный «Квант» примет на своем поле клуб «Калуга». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 на стадионе «Труд».
Футбольный клуб «Калуга» после четырех подряд побед занимает восьмое место в турнирной таблице. «Квант» располагается на 12-ой позиции.
В поединке первого круга «Калуга» добилась победы со счетом 2:0.
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