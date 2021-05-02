В Обнинске пройдет калужское дерби

Футбольный клуб «Калуга» после четырех подряд побед занимает восьмое место в турнирной таблице. «Квант» располагается на 12-ой позиции.

В Обнинске местный «Квант» примет на своем поле клуб «Калуга». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 на стадионе «Труд».

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