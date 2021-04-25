Калужанка заняла второе место на первенстве России
В Суздале состоялись чемпионат и первенства России по кроссу, а также всероссийские соревнования «Бегай с нами, бегай как мы, бегай лучше нас», в которых приняли участие юные спортсмены.
Юниоры в возрасте до 20 лет преодолели дистанцию 3 километров. В забеге девушек до 20 лет принимали участие 18 спортсменов из 13 регионов. Калужанка Мария Попова заняла второе место и завоевала серебряную медаль первенства России. Результат воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Юность» - 10 минут и 30 секунд.
Мария Попова с тренером Гаджи Алиевым
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