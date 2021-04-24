«Калуга» одержала третью победу подряд

Прошли матчи 20-го тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги. Спортсмены из нашего региона на этот раз не проиграли.

Футбольный клуб «Калуга» встречался с лидером осенней части сезона – раменским «Сатурном». Наша команда провела хороший матч, владела инициативой и заслуженно победила.

Единственный мяч в этой игре забил Юрий Дубровин. Капитан калужан на 65-ой минуте реализовал пенальти, назначенный за фол на Денисе Романюке. 1:0 – третья подряд победа «Калуги».

Гол и опасные моменты в матче "Калуга" - "Сатурн"

Обнинский «Квант», наконец, не проиграл. В наукограде хозяева поля поделили очки с клубом «Красный» из Смоленска – 1:1.

Турнирная таблица 3 группы первенства России среди команд ПФЛ