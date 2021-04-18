«Калуга» одержала вторую победу подряд

В воскресенье, 18 апреля, проходят матчи 19-го тура первенства России среди клубов Профессиональной футбольной лиги. Команды из Калужской области провели свои встречу по-разному.

Футбольный клуб «Калуга» в первом домашнем матче в 2021 году встречался с курским «Авангардом». И уже в дебюте поединка «космонавты» сделали результат. На третьей минуте счет открыл Дмитрий Баранов. А через 10 минут ворота курян поразил Денис Семин. Матч так и завершился со счетом 2:0. «Калуга» добилась второй подряд победы. Наша команда поднялась на 9-ое место в турнирной таблице.

Обнинский «Квант» уступил в Липецке местному «Металлургу» со счетом 0:5.