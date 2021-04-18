Людиновская каратистка Анастасия Клестова выиграла первенство России

В Омске проходит первенство России по каратэ среди кадетов (14-15 лет), юниоров (16-17 лет) и спортсменов возрастной категории U21 (18-20 лет). За медали борются более 1000 участников из 57 регионов страны.

В соревнованиях юниорок 16-17 лет в весовой категории до 48 килограммов золотую медаль выиграла людиновская каратистка Анастасия Клестова.

Еще один спортсмен из Калужской области Александр Сагалаков занял 5 место в соревнованиях юниоров 16-17 лет в весовой категории до 76 килограммов.

В Омске проходит отбор в состав сборной России для участия в первенстве Европы по олимпийскому каратэ, которое пройдет с 18 по 23 августа в Финляндии.