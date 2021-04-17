«Калужаночка» вышла в полуфинал Первенства России

В Орле продолжаются матчи всероссийского финала Первой лиги первенства России по мини-футболу среди женских команд. В решающую стадию турнира пробились двенадцать коллективов.

В пятницу, 16 апреля, в четвертьфинале команда «Калужаночка» играла против «СШОР №14-Волга» из Саратова. Матч получился напряженным, до самой концовки встречи счет был 3:3. Но калужанки все-таки дожали соперниц и добились важной победы – 5:3.

Четыре мяча в ворота футболисток из Саратова забила Виктория Бондарева, еще один гол на счету Ирины Котурановой.

В полуфинале в субботу, 17 апреля, «Калужаночка» сыграет с «Норманочкой-2» из Нижегородской области.