В Калуге началась подготовка к космическому марафону

В субботу, 10 апреля, прошла стартовая тренировка на стадионе спортивной школы олимпийского резерва «Юность». Разминку со всеми желающими провела мастер спорта международного класса по легкой атлетике Ольга Горшкова. Вместе с любителями бега участие в тренировке принял министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Космический марафон в областном центре пройдет 28 августа 2021 года. Тренировки для подготовки к забегу будут проходить еженедельно по субботам в 11:00 на стадионе спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (Калуга, ул. Болдина 18).