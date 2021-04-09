Калужский гребец вышел в полуфинал чемпионата Европы

В итальянском городе Варезе в пятницу, 9 апреля, стартовал чемпионат Европы по гребному спорту. В составе сборной России успешно выступает воспитанник калужской школы олимпийского резерва Вячеслава Иванова Илья КОНДРАТЬЕВ. Наш спортсмен выступает с москвичем Андреем Потапкиным в составе двойки парной. Россияне показали лучшее время в предварительном заезде и квалифицировались в полуфинал, сообщается на сайте Международной федерации гребного спорта.

Полуфинал и финал запланированы на субботу и воскресенье, 10-11 апреля.

Илье Кондратьеву в марте нынешнего года исполнился 31 год. В 2016 году он вместе с Василием Степановым выиграл золотые медали чемпионата России в парной двойке. Неоднократно включался в список лучших спортсменов Калужской области.