Представительница Калужской области Анастасия Фесикова выиграла чемпионат России

В Казани проходит предолимпийский чемпионат страны по плаванию. В 50-метровом бассейне определяются обладатели путевок на Игры в Токио.

В первый соревновательный день сборная Калужской области выиграла золотую медаль. Призер Олимпийских игр и чемпионка мира Анастасия Фесикова, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ и Калужскую область, выиграла дистанцию 50 метров на спине. Результат нашей спортсменки – 28 секунд ровно.

Эта дистанция не является олимпийской, но помимо титула чемпиона России Фесикова также получила возможность стартовать на чемпионате Европы в Венгрии, который пройдет перед Играми в Токио.

Уроженец Обнинска Сергей Фесиков занял пятое место на дистанции 50 метров на спине.