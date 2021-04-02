Что сейчас происходит в строящемся Дворце спорта в Калуге

Как мы уже рассказывали, к 31 марта в Калуге должны были закончиться строительные работы во Дворце спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад. Однако строители пока трудятся на объекте. Сроки открытия Дворца пока не называются.

В четверг, 1 апреля, туда приезжал губернатор Владислав Шапша.

- Со стороны улицы Ленина завершена укладка плитки, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области. - Вдоль жилых домов, расположенных между улицами Ленина и Веры Андриановой, обустраивается новый тротуар. С наступлением благоприятных погодных условий рабочие приступят к завершению благоустройства оставшейся территории вдоль Дворца спорта.

Над ледовой ареной в тестовом режиме начал работать медиакуб, смонтирована акустическая система. На трибунах завершена установка кресел.

В помещениях будущего конференц-зала заканчиваются отделочные работы.

В зданиях Дворца идет монтаж систем безопасности и видеонаблюдения.

Полностью завершена отделка подземной парковки. Также предусмотрена территория и для велопарковки.

Публикуем фото из Дворца спорта:

Парковка.

Ледовая арена.

Водный комплекс.