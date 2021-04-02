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Что сейчас происходит в строящемся Дворце спорта в Калуге
Как мы уже рассказывали, к 31 марта в Калуге должны были закончиться строительные работы во Дворце спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад. Однако строители пока трудятся на объекте. Сроки открытия Дворца пока не называются.
В четверг, 1 апреля, туда приезжал губернатор Владислав Шапша.
- Со стороны улицы Ленина завершена укладка плитки, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области. - Вдоль жилых домов, расположенных между улицами Ленина и Веры Андриановой, обустраивается новый тротуар. С наступлением благоприятных погодных условий рабочие приступят к завершению благоустройства оставшейся территории вдоль Дворца спорта.
Над ледовой ареной в тестовом режиме начал работать медиакуб, смонтирована акустическая система. На трибунах завершена установка кресел.
В помещениях будущего конференц-зала заканчиваются отделочные работы.
В зданиях Дворца идет монтаж систем безопасности и видеонаблюдения.
Полностью завершена отделка подземной парковки. Также предусмотрена территория и для велопарковки.
Публикуем фото из Дворца спорта:
Парковка.
Ледовая арена.
Водный комплекс.
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