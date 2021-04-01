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Волейболисты «Обнинска» завершили сезон победами и готовятся к переезду в Калугу
В наукограде прошли матчи первой лиги чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Клуб «Обнинск», в составе которого выступают воспитанники спортивных школ Калужской области, принимал на своей площадке «Белогорье-3».
Наши волейболисты добились побед в двух матчах, при этом отдали гостям всего лишь один сет. Таким образом, наша команда выиграла четырёхмачтовое противостояние и заняла итоговое девятое место в турнирной таблице.
В следующем сезоне «Обнинск» ждут большие изменения. Мужская команда поднимется на один дивизион и будет выступать в Высшей лиге «Б». Конечно, укрепиться и состав клуба, в котором появятся опытные игроки, так или иначе связанные с Калужской областью.
«Обнинск» будет проводить домашние матчи чемпионата России в новом Дворце спорта «Центральный» в Калуге.
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