Волейболисты «Обнинска» завершили сезон победами и готовятся к переезду в Калугу

В наукограде прошли матчи первой лиги чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Клуб «Обнинск», в составе которого выступают воспитанники спортивных школ Калужской области, принимал на своей площадке «Белогорье-3».

Наши волейболисты добились побед в двух матчах, при этом отдали гостям всего лишь один сет. Таким образом, наша команда выиграла четырёхмачтовое противостояние и заняла итоговое девятое место в турнирной таблице.

В следующем сезоне «Обнинск» ждут большие изменения. Мужская команда поднимется на один дивизион и будет выступать в Высшей лиге «Б». Конечно, укрепиться и состав клуба, в котором появятся опытные игроки, так или иначе связанные с Калужской областью.

«Обнинск» будет проводить домашние матчи чемпионата России в новом Дворце спорта «Центральный» в Калуге.