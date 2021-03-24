Второй космический марафон состоится в Калуге 28 августа

В нынешнем году в Калуге состоится второй космический марафон. Его проведение запланировано на субботу, 28 августа. Именно в этот день пройдут главные праздничные мероприятия в рамках празднования 650-летия города.

- Будут организованы забеги на дистанции: 21.1 км, 5 километров, а также для юных любителей бега состоится Детский забег, - сообщили в среду, 24 марта, в министерстве спорта Калужской области.

Маршрут пока не называется.

Напомним, первый подобный марафон состоялся в Калуге в августе 2020 года. Тогда участники бежали от Центрального парка культуры и отдыха до бора.