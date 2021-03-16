Калужанин Евгений Кукуляк назначен главным арбитром на матч ЦСКА – «Зенит»

34-летний футбольный арбитр из Калуги Евгений КУКУЛЯК рассудит центральный матч тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Игра пройдет в среду, 17 марта, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:00. Бесплатная трансляция будет доступна на «Матч ТВ».

На данный момент питерская команда лидирует в чемпионате России, а москвичи занимают третье место.

Как мы уже рассказывали, 20 сентября 2020 года Евгений Кукуляк дебютировал в элите российского футбола в матче в Туле, где отношения выясняли «Арсенал» и «Сочи». Он стал первым арбитром из Калужской обьласти в высшем дивизионе за последние 20 лет.

Ранее на нашем сайте выходило большое интервью с Евгением Кукуляком.