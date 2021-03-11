Обнинские пловцы успешно стартовали на Кубке России

Очередной турнир по плаванию проходит на базе спортивной школы олимпийского резерва «Олимп». В Обнинске стартовали отборочные соревнования к финалу Кубка России

В первый день сборная Калужской области выиграли четыре медали. «Золотой» стала наша мужская эстафета 4 по 100 метров вольным стилем. Победу команде Калужской области принесли Сергей Фесиков, Антон Волошин, Владислав Герасименко и Андрей Удалов.

Владислав Герасименко, который вновь выступает за нашу сборную, также выиграл «серебро» на дистанции 50 метров брассом. Медаль такого же достоинства завоевал Сергей Фесиков на 100-метровке вольным стилем. На этой дистанции третье место занял Андрей Арбузов.

Соревнования в Обнинске продлятся до 12 марта.