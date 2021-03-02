Калужские футболистки проиграли в Орле

Продолжаются матчи первенства Союза федераций футбола «Центр» по мини-футболу среди женских команд.

В центральном матче 4 тура встречались два лидера турнира. «ОрелГУ-Русичи» принимали «Калужаночку». К сожалению, наша команда не смогла навязать борьбу хозяйкам площадки и уступила со счетом 3:10.

В пятом туре «Калужаночка» уверенно в гостях победила «Сталь-IT» из Воронежа - 7:2. А другая команда из Калуги – «Ника СШ №5» уступила девушкам из Орла – 1:5.

«Калужаночка» идет на втором месте в турнирной таблице, «Ника СШ №5» замыкает тройку лидеров.